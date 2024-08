Na Venezuela, González diz que, por segurança, não comparecerá a audiências em Tribunal

O candidato da oposição venezuelana Edmundo González não comparecerá ao tribunal superior do país nesta quarta-feira, 7, para uma audiência relacionada a uma auditoria eleitoral solicitada pelo presidente Nicolás Maduro, confirmou sua campanha. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela ordenou na segunda-feira que González – o candidato da coalizão de oposição – Maduro e os outros oito candidatos na eleição presidencial de 28 de julho compareçam às audiências programadas até sexta-feira.

As audiências seguem dias de críticas globais a Maduro e seu leal Conselho Nacional Eleitoral sobre os resultados das eleições.

As autoridades eleitorais declararam Maduro o vencedor, mas ainda não produziram as contagens dos votos. Enquanto isso, a oposição alega ter coletado registros de mais de 80% das 30.000 máquinas de votação eletrônica em todo o país, mostrando que ele perdeu.

González foi convocado a comparecer ao tribunal, mas em uma declaração publicada nas redes sociais, ele questionou a legalidade dos procedimentos e expressou sérias preocupações sobre sua segurança.

“Colocarei em risco não apenas minha liberdade, mas, mais importante, a vontade do povo venezuelano expressa em 28 de julho de 2024 e o esforço gigantesco dos venezuelanos que participaram deste processo para que pudéssemos obter evidências do voto emitido pelos cidadãos”, disse ele. Fonte: Associated Press