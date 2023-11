Brasil e Mundo Na Turquia, Blinken se reúne com autoridades e trata de prevenção de escalada do conflito

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu nesta segunda-feira, 6, com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, ocasião em que conversaram sobre a prevenção da propagação do conflito Israel-Hamas e a necessidade de proteger os civis e aumentar a assistência humanitária. Em seu perfil na rede social “X”, o americano disse que ambos discutiram também a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a importância da parceria na resposta aos desafios globais.

Em visita ao Oriente Médio, que começou por Israel, Blinken vem se reunindo com uma série de autoridades com foco na prevenção da propagação do conflito e na proteção de civis. Além da Turquia, o secretário esteve com líderes de Jordânia, Chipre, Autoridade Palestina e Iraque. No último caso, Blinken disse que instou o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia, a responsabilizar os autores pelos ataques aos militares dos EUA no Iraque.

Blinken disse ainda que o governo israelense trouxe “questões importantes” sobre o quão eficaz seria uma pausa do conflito com o Hamas para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em entrevista coletiva, ele acrescentou que a libertação de reféns pelo Hamas também é um ponto importante para haver progresso nas negociações sobre a pausa do conflito.