Na Sérvia, Erdogan promete apoio turco para reforçar estabilidade nos Bálcãs

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu nesta quarta-feira, 7, o apoio do país na resolução de disputas na região dos Bálcãs que continuam a ameaçar a estabilidade local. As tensões entre Sérvia e Kosovo aumentaram recentemente devido à recusa mútua dos países a reconhecer documentos para viagens um do outro. A disputa foi resolvida com a mediação ocidental, mas outros problemas persistem. Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008, não reconhecida pelos sérvios.

“Estamos prontos para estender nosso apoio e espero que agora haja um aceleração sustentada nos Bálcãs, porque os Bálcãs não podem mais tolerar esse tipo de problema”, disse Erdogan na capital sérvia, Belgrado, durante coletiva de imprensa com o presidente do país, Aleksandar Vucic.

A passagem de Erdogan por Belgrado é parte de uma viagem pela região. Ele visitou a Bósnia na terça-feira e na quinta-feira segue para a Croácia, onde vai inaugurar uma mesquita. Nos últimos anos, empresas turcas aumentaram investimentos em projetos de infraestrutura na região.

Erdogan também disse que a Turquia gostaria de ajudar três grupos étnicos rivais na Bósnia a encontrarem a “reconciliação”.

Ele e Vucic supervisionaram a assinatura de vários acordos de cooperação, incluindo o que dispensa a exigência de passaportes em viagens entre os dois países.

A Sérvia também pediu ajuda da Turquia para fornecer eletricidade do Azerbaijão no próximo inverno, em virtude da crise energética no continente, informou Vucic.