Na Rússia, Câmara Baixa aprova revogar ratificação da proibição global de testes nucleares

A Câmara Baixa do parlamento russo deu nesta quarta-feira, 18, sua aprovação final a um projeto de lei que revoga a ratificação de um tratado global de proibição de testes nucleares, uma medida que Moscou descreveu como colocando o país no mesmo nível dos Estados Unidos.

A Duma Estatal votou por unanimidade pela revogação da ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares na terceira e última leitura.

O projeto irá agora para a Câmara Alta, o Conselho da Federação, que o considerará na próxima semana. Os legisladores do Conselho da Federação já disseram que apoiarão o projeto.

A legislação foi apresentada ao parlamento na sequência de uma declaração do presidente russo, Vladimir Putin, que alertou no início deste mês que Moscou poderia revogar a sua decisão de 2000 de ratificar o tratado para “espelhar” a posição assumida pelos Estados Unidos, que assinaram mas não ratificaram o tratado de proibição de testes nucleares.

O tratado, adotado em 1996, proíbe todas as explosões nucleares em qualquer parte do mundo, embora nunca tenha entrado totalmente em vigor. Além dos EUA, ainda não foi ratificado pela China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel, Irão e Egito.

Há preocupações generalizadas de que a Rússia possa retomar os testes nucleares para tentar desencorajar o Ocidente de oferecer apoio militar à Ucrânia. Muitos falcões russos falaram a favor de uma retomada. Fonte: Associated Press