Na República Checa, partido do premiê Andrej Babis perde eleições parlamentares

09 out 2021 às 15:27 • Última atualização 09 out 2021 às 15:56

O partido de centro do primeiro-ministro Andrej Babis perdeu por pouco as eleições parlamentares da República Checa neste sábado, 9, um acontecimento surpreendente que pode significar o fim do reinado do bilionário populista no poder. Com os votos de 99,7% das urnas contados, o Escritório de Estatísticas Tcheco disse que o Together, uma coalizão liberal-conservadora de três partidos, obteve 27,7% dos votos, derrotando o partido ANO de Babis, que ganhou 27,2%.

Em outro golpe para os populistas do país, outra coalizão liberal de centro-esquerda do Partido Pirate e STAN, um grupo de prefeitos, recebeu 15,5% dos votos e terminou em terceiro, informou o escritório de estatísticas. As duas coalizões têm apoio suficiente para criar um novo governo.

A eleição de dois dias para preencher 200 cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento da República Checa ocorreu logo depois que o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos relatou detalhes das negociações financeiras de Babis no exterior no projeto apelidado de “Pandora Papers”. Babis negou qualquer irregularidade.Fonte: Associated Press.