Na ONU, presidente da Turquia defende solução diplomática para guerra na Ucrânia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, defendeu nesta terça-feira, 20, que organizações internacionais e países colaborem para se buscar uma solução diplomática para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a única possível nesse caso, segundo ele. Durante discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a autoridade ressaltou o trabalho de seu governo para tentar mediar um acordo e citou como caso de sucesso um acordo para a liberação de grãos ucranianos exportados para o mercado global.

Erdogan disse que as exportações de grãos da Ucrânia “estão ganhando impulso”. Segundo ele, o pacto foi fechado com participação da Turquia e também da ONU. “As negociações podem gerar resultados, especialmente em questões vitais para todas as partes”, argumentou.

O líder turco também falou sobre o “choque de energia” atual, que provoca “forte pressão inflacionária”. De acordo com Erdogan, o seu país tem como na energia “não como uma questão de competição, mas uma área de cooperação”.

Ele disse que a Turquia tem reativado vários projetos nessa frente, a fim de garantir a segurança energética “não apenas em nossa região, mas global”.

Erdogan pediu uma ONU “mais efetiva e influente” e “mais inclusiva”. Ele ainda destacou o fato de que a Turquia forneceu ajuda humanitária a dezenas de países durante a pandemia, enquanto produz sua versão local de vacina contra a covid-19, a turcovac, e também lembrou que o país ratificou o Acordo de Paris no ano passado.

O presidente turco ainda disse que a relação de seu país com a América Latina tem se fortalecido, “baseada no respeito mútuo”, mas sem entrar em detalhes nesse caso.