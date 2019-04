Na Líbia, forças antigovernistas assumem controle do Aeroporto de Trípoli

Forças leais ao comandante do exército da Líbia, Khalifa Hafter, tomaram o controle do principal aeroporto da capital do país, Trípoli, dois dias depois que o líder ordenou a ocupação dos órgãos do governo internacionalmente reconhecido e ao qual ele faz oposição.

Em um post nas redes sociais, a coalizão de Hafter informou que tomaram o controle total do aeroporto de Trípoli e que estavam trabalhando para mantê-lo sob comando das tropas antigovernistas.

O Conselho de Segurança da ONU pediu neste sábado que as forças Hafter suspendam todos os movimentos militares e busquem deter a violência.

Observadores internacionais creem que a ofensiva de Hafter contra Trípoli pode mergulhar a Líbia, país rico em petróleo, em outro surto de violência, similar à guerra civil de 2011.

Desde então, o país tem sido governado por autoridades rivais: há um governo reconhecido pela ONU em Trípoli e outro, ao qual Hafter é alinhado, no leste da Líbia. Ambos têm apoio de milícias locais.

O presidente do governo internacionalmente reconhecido da Líbia, Fayez al-Sarraj, disse que seu governo ofereceu concessões a Hafter “para evitar derramamento de sangue e acabar com as divisões do país”.

“Fomos apunhalados pelas costas”, disse ele no sábado, em comentários na televisão, acrescentando que suas forças confrontariam as tropas de Hafter com “força e determinação”.

Desde 2014, o aeroporto de Trípoli está fechado ao público por causa de combates que destruíram grande parte das instalações. Ainda assim, ele é um local estratégico para as milícias. Fonte: Associated Press.