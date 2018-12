Na Líbia, ataque suicida mata três em ministério

Três pessoas morreram após homens-bomba atacarem o Ministério das Relações Exteriores da Líbia, em Trípoli, nesta terça-feira, dia 25. Os suicidas, suspeitos de integrar o Estado Islâmico, começaram o ataque com um carro-bomba, danificando veículos e prédios.

Em seguida, o grupo abriu fogo contra o ministério. Dois homens conseguiram entrar e acionaram os explosivos em seguida. O outro foi morto por guardas do ministério. O Ministério da Saúde disse que pelo menos onze pessoas ficaram feridas no ataque. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.