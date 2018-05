Na Itália, premiê designado dialoga hoje com delegados de todos os partidos

O primeiro-ministro designado da Itália, Giuseppe Conte, se encontra nesta quinta-feira com delegados de todos os partidos eleitos para o Parlamento, para tratar da formação de um governo apoiado por dois partidos contrários ao establishment, a Liga e o Movimento 5 Estrelas.

Conte realizará conversas até o fim da tarde, na Câmara dos Deputados. Em particular, ele deve discutir potenciais nomes de ministros para seu gabinete com as duas siglas, que juntas têm maioria nas duas Casas do Parlamento.

Nenhum outro partido deve votar a favor do governo proposto por Conte.

Na quarta-feira, o presidente italiano, Sergio Mattarella, pediu que Conte, um advogado e professor de Direito, forme um governo, o que ele aceitou. Nos próximos dias, ele apresentará uma lista de ministros para a aprovação do presidente e o novo governo poderia ser empossado já neste fim de semana. A equipe então terá de receber um voto de confiança nas duas Casas do Legislativo. Fonte: Dow Jones Newswires.