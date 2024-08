Na Itália, corpos de dois montanhistas são encontrados pendurados em cordas de escalada

Dois montanhistas austríacos que estavam desaparecidos desde a quarta-feira, 31, foram encontrados mortos após tentarem escalar uma montanha de 2.500 metros nos Alpes Julianos, na Itália, informou o serviço de resgate da região nas redes sociais. Os dois homens, um de 30 anos e outro 39, eram socorristas alpinos da cidade de Villach, no sul da Áustria, perto das fronteiras com a Eslovênia e a Áustria, informaram em nota os agentes.

Segundo o serviço de resgate, é difícil estabelecer as causas do acidente ocorrido com os dois e determinar se foi causado por um erro ou por uma possível chuva de pedras vindas de cima.

Ambos ainda estavam amarrados à corda e parcialmente ancorados na parede quando foram encontrados sem vida por volta das 20 horas, no horário local.

Seus celulares tocaram várias vezes com ligações de parentes que estavam os procurando.

Por questões de segurança, a equipe de resgate informou que realizou a recuperação dos corpos no dia seguinte.

Para a operação, um helicóptero com socorristas a bordo e um técnico de resgate foram enviados para o local – havia dez socorristas disponíveis no acampamento base em Val Saisera, na Itália.

Segundo a CBS News, as mortes dos alpinistas ocorre depois de outras fatalidades na região nos últimos meses: em junho, um esquiador profissional e sua namorada caíram de mais de 600 metros e morreram enquanto escalavam montanhas nos Alpes italianos; no início do ano, dois alpinistas italianos foram mortos em uma avalanche nos Alpes perto da fronteira entre a Itália e a Suíça; em 2022, um grande pedaço de geleira alpina se soltou e deslizou montanha abaixo na Itália, matando pelo menos nove pessoas.