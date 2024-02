Na Islândia, vulcão entra em erupção pela terceira vez desde dezembro

Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção na quinta-feira, 8, enviando jatos de lava para o céu e provocando o deslocamento das pessoas que estavam no spa Blue Lagoon, uma das maiores atrações turísticas da nação insular. Esta é a terceira erupção desde dezembro de um sistema vulcânico na Península de Reykjanes, onde fica o principal aeroporto da Islândia e várias grandes cidades. Não houve interrupção relatada no aeroporto na quinta-feira.

A erupção começou por volta das 6h no horário local ao longo de uma fenda de três quilômetros ao nordeste do monte Sundhnukur, disse o Serviço Meteorológico Islandês. O local fica a cerca de 4 quilômetros ao nordeste de Grindavik, uma cidade costeira com 3,8 mil habitantes que foi esvaziada antes de uma erupção em 18 de dezembro do ano passado.

O Serviço Meteorológico disse que a lava estava fluindo para o oeste e não havia ameaça imediata para Grindavik, nem para uma grande usina elétrica na área.

O spa termal Blue Lagoon estava fechado quando a erupção começou e todos os hóspedes foram retirados com segurança, disse o Serviço de Radiodifusão Nacional da Islândia. Uma corrente de lava fumegante depois se espalhou por uma estrada ao lado do spa.

O Serviço Meteorológico Islandês alertou no início desta semana sobre uma possível erupção após monitorar um acúmulo de magma, ou rocha semiderretida, abaixo do solo nas últimas três semanas. Centenas de pequenos terremotos foram registrados na área desde sexta-feira, culminando com uma explosão de atividade sísmica intensa cerca de 30 minutos antes do início da última erupção. Fonte: Associated Press.