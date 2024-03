Na Irlanda, premiê Leo Varadkar anuncia que deixará o posto

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, anunciou nesta quarta-feira, 20, que deixará o posto, ao dizer que não se sente mais a melhor pessoa para o trabalho, o que abre caminho para um novo líder antes de eleições. Em entrevista coletiva, Varadkar disse que tinha “razões pessoais e políticas” para sair do cargo.

A decisão surpreendente ocorre no momento em seu partido, o Fine Gael, enfrenta dificuldades em pesquisas e não parece capaz de conseguir um quarto mandato consecutivo, em uma eleição esperada para o próximo ano. Varadkar se tornou o premiê mais jovem e o primeiro abertamente gay no posto na Irlanda, em 2017.

Em 2020, uma eleição viu seu partido centrista em terceiro lugar, mas ele entrou em coalizão com o Fianna Fail. O líder deste partido, Micheál Martin, ocupou o cargo de premiê por dois anos, com Varadkar como vice, e eles trocaram as funções em 2022.

Para a próxima eleição, o partido de esquerda e nacionalista Sinn Fein aparece neste momento à frente nas pesquisas, com quase 30% de apoio. O Fine Gael e o Fianna Fail estão com menos de 20% cada.

O Fine Gael deve eleger um novo líder nas próximas semanas. O Parlamento irlandês deve votar o nome entre meados e fim de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.