Na França, sindicalistas protestam contra planos de Macron para reforma da previdência

Sindicalistas franceses marcharam até a sede das Olimpíadas de Paris de 2024 nesta terça-feira (6) e interromperam o tráfego no aeroporto de Orly, na capital, em uma tentativa de renovar os protestos contra o plano do governo de aumentar a idade de aposentadoria. No entanto, o protesto atraiu menos apoiadores do que no auge do movimento alguns meses atrás, e até mesmo alguns líderes sindicais pareciam prontos para virar a página.

O plano do presidente Emmanuel Macron de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos – e sua decisão de aprovar a medida no Parlamento sem votação – inflamou o descontentamento popular e provocou alguns dos maiores protestos na França em anos. Mas a intensidade da raiva pela reforma vem diminuindo desde os últimos grandes protestos em 1º de maio e desde que a proposta foi sancionada em abril.

Como parte das ações de terça-feira, um terço dos voos foram cancelados no aeroporto de Orly devido a greves e 10% das rotas ferroviárias do país foram afetadas. Cerca de 250 marchas, comícios e outros eventos foram planejados para marcar o 14º dia de protestos nacionais desde janeiro contra a reforma previdenciária.

Macron insiste que a reforma é necessária para financiar o sistema previdenciário em um momento de envelhecimento da população. Sindicatos e opositores de esquerda argumentam que a reforma prejudica os pobres e argumentam que o que é necessário são impostos mais altos para os ricos e as corporações. Fonte: Associated Press.