Na Eslováquia, ataques de urso matam uma pessoa e deixam cinco feridas

A pequena cidade turística de Liptovsky Mikula, localizada no norte da Eslováquia, declarou estado de emergência na última segunda-feira, 18, após uma série de ataques de um urso pardo em um curto intervalo de tempo. Cinco pessoas ficaram feridas.

O último ataque ocorreu no domingo, 17. “O urso passou uns 20 minutos no centro da cidade, atacou cinco pessoas e retornou à floresta”, explicou à AFP o porta-voz do município, Viktoria Capcikova. “Cinco pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, sofreram cortes e mordidas”, afirmou. Os feridos foram encaminhados ao hospital e receberam alta.

As autoridades pediram na segunda-feira aos habitantes que não saíssem das áreas residenciais, especialmente no período da manhã e da tarde, já que o urso continua solto. Seis grupos formados por caçadores, policiais e especialistas em floresta selvagem tentavam localizar o animal nos arredores da cidade a quase 300 quilômetros da capital Bratislava.

Na sexta-feira, 15, uma mulher morreu após o ataque de outro urso na região do vale de Demanovska Dolina, no distrito de Liptovsky Mikulas. A mulher, de 31 anos, caiu em um penhasco após ser perseguida pelo animal, segundo as autoridades, e não resistiu aos ferimentos da queda.

Vídeos de testemunhas compartilhados nas redes sociais mostram o urso correndo pelas ruas de Liptovsky Mikulas, com cerca de 30 mil habitantes, em plena luz do dia. Testemunhas contaram à polícia que o urso atravessou o rio Váh e saiu da zona residencial da cidade, embora o seu paradeiro permaneça desconhecido.

Investigadores eslovacos afirmam que não houve nenhum aumento importante na população estimada de ursos, que no ano passado era de cerca de 1.275 exemplares.

O Ministério do Meio Ambiente eslovaco declarou na sexta-feira que, junto com a Romênia, apresentará uma proposta à União Europeia (UE) para reclassificar o urso em uma categoria mais baixa de proteção da fauna silvestre protegida. (Com agências internacionais).