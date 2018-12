Na Colômbia, líder de dissidência das Farc é morto na selva

Um dos principais dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Walther Patricio Arizala, o Guacho, foi morto na sexta-feira, dia 21, em uma operação colombiana na fronteira com o Equador. A frente dissidente Óliver Sinisterra, dirigida por Guacho, pratica sequestros e assassinatos e é suspeita de ser um braço do mexicano Cartel de Sinaloa. O grupo é o principal suspeito de ter sequestrado e assassinado em abril três integrantes de uma equipe de reportagem do jornal equatoriano “El Comercio”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.