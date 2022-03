Na Colômbia, candidato de esquerda sai na frente em prévias presidenciais

Os colombianos foram às urnas neste domingo, 13, para eleger um novo Congresso e também para escolher candidatos que disputarão as eleições presidenciais em maio por três grandes coalizões políticas.

O senador Gustavo Petro surgiu como o líder da corrida pela sucessão de Iván Duque. Com a apuração praticamente encerrada, Petro venceu as primárias da coalizão de partidos de esquerda com 80% dos 5,4 milhões de votos depositados.

Já a coalizão das legendas conservadoras atraiu 3,9 milhões de eleitores, que definiram o ex-prefeito de Medellín Federico Gutiérrez como candidato à presidência.

As prévias do grupo de partidos centristas recolheram 2 milhões de votos e escolheram o matemático Sergio Fajardo como candidato.

Petro, Gutiérrez e Fajardo disputarão a eleição de 29 de maio junto a candidatos de partidos menores que já tinham sido definidos. O eventual segundo turno, necessário caso nenhum postulante obtenha 50% dos votos, ocorrerá em junho. Fonte: Associated Press.