Na Cisjordânia, Biden reconhece que paz entre Israel e Palestina parece distante

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu, nesta sexta-feira, 15, que um Estado independente para os palestinos “pode parecer tão distante”, enquanto confrontava um processo de paz estagnado durante visita à Cisjordânia. “O povo palestino está sofrendo agora”, disse. “Você pode apenas sentir isso. Sua dor e frustração. Nos Estados Unidos, podemos sentir isso”, acrescentou.

Ao lado do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, Biden anunciou US$ 316 bilhões em assistência financeira aos palestinos, mas admitiu que não há um caminho para a retomada das negociações de paz.

“Mesmo que o terreno não esteja fértil neste momento para reiniciar as negociações, os EUA e meu governo não desistirão de trazer palestinos e israelenses, ambos os lados, mais próximos”, afirmou.

Biden disse que “o povo palestino merece um Estado próprio que seja independente, soberano, viável e contíguo. Dois estados para dois povos, ambos têm raízes profundas e antigas nesta terra, vivendo lado a lado em paz e segurança.”.

Abbas, por sua vez, ressaltou que era hora de “virar a página sobre a ocupação em nossa terra.” Ele também disse que Israel “não pode continuar a agir como um Estado acima da lei.”.

A viagem de Biden à Cisjordânia está sendo recebida com ceticismo e amargura entre os palestinos que acreditam que o presidente deu poucos passos à retomada das negociações de paz, especialmente depois que o ex-presidente dos EUA Donald Trump as deixou de lado, enquanto favorecia Israel. Fonte: Associated Press.