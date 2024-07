Na Bolívia, Lula diz que instituições do país mostraram força contra golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 9, na Bolívia, que as instituições do país andino demonstraram força contra a tentativa de golpe do mês passado. Ele deu as declarações ao lado do presidente boliviano, Luis Arce, durante uma visita ao local.

“Instituições bolivianas mostraram seu valor frente a uma grave ameaça”, disse Lula. “Assim como no Brasil, a democracia boliviana prevaleceu após um longo caminho entrecortado por golpes e ditaduras”, declarou o brasileiro.

Lula e Arce afirmaram que está começando um novo momento da relação entre os dois países, com mais integração. A Bolívia acaba de entrar no Mercosul. Segundo o presidente brasileiro, ele e o líder boliviano terão um canal direto de comunicação para implantar medidas de integração.

“A partir de agora nós decidimos que vamos nos telefonar uma vez a cada dois meses. Cada problema que os ministros tiverem na execução dos nossos programas a gente precisa saber imediatamente”, disse o petista.

Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o presidente boliviano, Luis Arce, manifestou intenção de colocar seu país dentro do bloco dos Brics. Segundo Lula, o Brasil vê a inclusão como positiva.

As declarações foram dadas depois de reunião bilateral entre Lula e Arce. O presidente brasileiro disse que houver conversas sobre aumentar investimentos na área de gás para aumentar a exportação do produto boliviano para o Brasil. Segundo o petista, também está em discussão a construção de um fábrica de fertilizantes na região da fronteira.