Na Austrália, governo conservador convoca eleição nacional para 18 de maio

O governo conservador da Austrália informou que convocará eleição nacional para 18 de maio, com a aposta de que cortes de impostos e gastos de segurança serão capazes de desafiar os rivais do Partido Trabalhista, de centro-esquerda. O premiê Scott Morrison pediu nesta quinta-feira (hora local) que os eleitores apoiem sua plataforma econômica.

A coalizão Liberal-Nacional tem ficado atrás do Partido Trabalhista nas pesquisas de opinião há mais de um ano, em meio a disputas internas no governo que levaram à queda do então premiê Malcolm Turnbull no ano passado. A mais recente pesquisa Newspoll mostrava o Partido Trabalhista com 52% das intenções de voto, contra 48% para os conservadores. Fonte: Dow Jones Newswires.