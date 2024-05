Na Argentina, chefe de gabinete de Milei deixa o governo e Guillermo Francos assume o posto

O governo da Argentina informou em comunicado que Nicolás Posse “apresentou sua renúncia” da chefia de gabinete do governo Javier Milei. A mesma nota, divulgada na noite desta segunda-feira, 27, informa que Guillermo Francos assumirá o posto, “com o objetivo de brindar maior volume político à chefia do gabinete”. O texto acrescenta que, nesse contexto, essa chefia absorverá as competências do Ministério do Interior, em uma secretaria de Interior a cargo de Lisandro Catalán.

“Francos aportará seu profissionalismo, experiência e capacidade política à chefia do gabinete, após exercer com sucesso o cargo de ministro do Interior, tendo sido um dos artífices da campanha que levou Javier Milei à presidência, e sendo reconhecido por todas as forças públicas por sua capacidade de gestão e consenso”, acrescenta o comunicado.

Francos ocupava o cargo de ministro do Interior desde a posse de Milei, em 10 de dezembro. Antes, foi deputado federal e vereador de Buenos Aires. Advogado de formação, já foi presidente do Banco da Província de Buenos Aires e também representante da Argentina no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).