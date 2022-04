Musk diz que conselho do Twitter não receberá pagamento se ele comprar a empresa

O executivo-chefe da Tesla, Elon Musk, afirmou que o conselho de diretores do Twitter não será pago, caso ele consiga fechar acordo para assumir o controle da empresa de mídia social. Não está claro qual seria a estrutura desse conselho, se Musk comprar a empresa e fechar seu capital.

O Twitter gastou cerca de US$ 2,9 milhões em pagamentos ao seu conselho em 2021. A maioria desse montante veio de prêmios em ações, segundo documentação regulatória. No fim de semana, Musk questionou o alinhamento dos diretores do Twitter com os acionistas, citando a maior parte da fatia pessoal pequena dos diretores na empresa. “Objetivamente, os interesses econômicos deles simplesmente não estão alinhados com os acionistas.”

Algumas pesquisas apontam que companhias com membros do conselho com relativamente mais ações têm desempenho melhor que as demais. Por outro lado, há um valor em ter vozes independentes no conselho.