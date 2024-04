Mundo começa a se defender da invasão de produtos chineses baratos

Para relançar seu protagonismo econômico, a China está inundando o mundo com produtos baratos, uma sequela multimilionária do choque chinês que atingiu a indústria global há mais de duas décadas. Mas desta vez, o mundo está reagindo.

Os EUA e a União Europeia ameaçam aumentar as barreiras comerciais aos veículos elétricos e aos equipamentos de energia renovável fabricados na China. Agora, as economias emergentes, incluindo o Brasil, a Índia, o México e a Indonésia, estão se juntando à reação, concentrando-se nas importações chinesas de aço, cerâmica e produtos químicos que suspeitam ser objeto de dumping nos seus mercados internos.

Os países já estão tomando medidas para defender os seus fabricantes contra uma vasta gama de produtos com preços reduzidos. A Índia abriu investigações antidumping sobre tudo, desde parafusos fabricados na China até espelhos de vidro e frascos isolados a vácuo. A Argentina está investigando elevadores chineses. O Reino Unido está examinando escavadeiras e bicicletas elétricas.

A resistência crescente mostra como o novo choque da China está impulsionando tensões num sistema comercial global que já mostra sinais de desgaste, graças à invasão da Ucrânia pela Rússia e aos esforços do Ocidente liderado pelos EUA para impulsionar as indústrias nacionais e o nearshoring. As pressões correm o risco de acelerar uma fragmentação da economia global em países determinados a retirar a China das suas cadeias de abastecimento e daqueles que estão presos na sua órbita.

“À medida que os EUA fecham a sua fronteira, a China inundará o resto do mundo com produtos baratos”, disse Arthur Budaghyan, estrategista-chefe para mercados emergentes e China na BCA Research.

Para muitos dos consumidores mundiais, as importações chinesas baratas são uma vantagem potencial após um período de inflação intensa. O esforço de produção da China também está consolidando a sua posição como fornecedor essencial de automóveis, smartphones e equipamentos de baixo custo para grande parte do mundo em desenvolvimento. A sua experiência em tecnologia verde oferece aos países uma rota de baixo custo para a descarbonização.

Mas para a China, depender da procura externa para crescer num mundo mais hostil é arriscado. Muitos economistas dizem que a China deveria, em vez disso, tomar medidas para impulsionar o consumo interno e criar uma economia mais equilibrada.

“A capacidade mundial de absorver um novo choque da China é menor do que era no passado”, disse Aaditya Mattoo, economista-chefe para a Ásia Oriental e Pacífico do Banco Mundial.

O dilúvio de exportações chinesas já está inundando os concorrentes estrangeiros em algumas indústrias. A maior produtora de aço do Chile, a Compañía de Acero del Pacífico, disse em março que encerraria as operações em Huachipato depois que executivos disseram que a usina não poderia mais competir com as importações chinesas, que eram 40% mais baratas que o aço chileno.

“As empresas chinesas estão praticando dumping. Distorceram o mercado”, disse Hector Medina, líder sindical da fábrica na cidade de Talcahuano, 480 quilômetros ao sul da capital, Santiago.

Governos de todo o mundo anunciaram mais de 70 medidas relacionadas com importações visando apenas a China desde o início do ano passado, de acordo com uma contagem compilada pela Global Trade Alert, uma organização sem fins lucrativos com sede na Suíça que apoia o comércio aberto. Este número representa um aumento em relação às cerca de 50 em 2021 e 2022.

A resposta da China à reação global tem sido condenar o crescente protecionismo, uma indicação de que não pretende mudar de rumo. A mídia estatal publicou artigos criticando as queixas ocidentais sobre o excesso de capacidade industrial chinesa, considerando-as exageradas e hipócritas. Mais significativamente, a China apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre os subsídios dos EUA para veículos elétricos, dizendo que as disposições que excluem os componentes chineses são injustas.

O Ministério do Comércio da China e o Gabinete de Informação do Conselho de Estado, que trata das questões da imprensa dirigidas à liderança, não responderam aos pedidos de comentários.