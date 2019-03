Muhammadu Buhari é reeleito presidente da Nigéria

O atual presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, venceu a eleição realizada no sábado, 23, segundo os resultados finais divulgados pela comissão eleitoral nesta quarta-feira, 27.

O ex-ditador militar Buhari foi reeleito para um novo mandato com 15,1 milhões de votos, ou 55% do total, uma diferença de quase 4 milhões de votos sobre o principal candidato da oposição, o ex-vice-presidente Atiku Abubakar, que recebeu 11,2 milhões de votos. A participação nacional média no pleito foi de 35,6%.

Em um esforço de última hora para anular a declaração oficial, o partido de Abubakar alegou que os dados haviam sido manipulados e exigiu novas eleições em quatro dos 36 estados da Nigéria. O partido de Buhari rejeitou as acusações.

Ainda não se sabe se Abubakar contestará oficialmente o resultado do pleito. Segundo o ex-embaixador dos EUA na Nigéria John Campbell o processo conturbado da eleição deu aos candidatos motivos para recorrer aos tribunais. Segundo grupos da sociedade civil, 53 pessoas foram mortas em meio à violência desencadeada pelas eleições no país no último sábado.