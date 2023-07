Morre Iván Marquez, ex-líder guerrilheiro das Farc

Iván Márquez, líder histórico das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), dissolvido grupo guerrilheiro colombiano, morreu aos 68 nesta quinta-feira, 6, na Venezuela. Márquez havia sido o principal negociador das Farc no processo de paz assinado pelo grupo em conjunto com o governo do ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos em Havana, Cuba, em 2016. Porém, após discordar do processo, ele retornou às selvas colombianas para fundar a chamada Segunda Marquetalia – grupo paramilitar dissidente das Farc.

No ano anterior, o ex-guerrilheiro sofreu diversos ferimentos graves após um atentado contra a sua vida no acampamento onde estava refugiado, perto da fronteira entre a Colômbia e a Venezuela.

Fontes pertencentes à Segunda Marquetalia consultadas por meios de comunicação colombianos sugeriram que Márquez – cujo nome real é Luciano Marín Arango – pode ter morrido em um hospital venezuelano como resultado de uma piora progressiva de sua saúde devido aos ferimentos.