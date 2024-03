Missouri e Louisiana realizam primárias presidenciais neste sábado

Missouri e Louisiana realizarão primárias presidenciais neste sábado, 23, oferecendo ao presidente Joe Biden e ao ex-presidente Donald Trump mais chances de reunir delegados.

Biden aparecerá nas primárias democratas em ambos os Estados. Os republicanos votarão apenas na Louisiana, já que o Partido Republicano do Missouri já realizou caucuses (sistema de eleger delegados) em 2 de março.

Nenhuma das corridas oferecerá suspense. Biden e Trump já garantiram suas nomeações partidárias e venceram os principais concorrentes. Mas as eleições primárias ainda são observadas de perto por pessoas de dentro em busca de participação e sinais de protesto dos eleitores.

Para Biden, alguns liberais estão registrando sua indignação com a guerra de Israel contra o Hamas após o ataque do grupo militante em 7 de outubro de 2023. Mais de 30 mil pessoas, dois terços das quais mulheres e crianças, foram mortas pelas autoridades de Gaza desde que Israel lançou a sua ofensiva. Um movimento de protesto lançado pelas comunidades árabes americanas no Michigan se espalhou por vários outros estados.

Trump é a figura dominante do seu partido e conseguiu uma terceira nomeação republicana consecutiva. Mas ele enfrenta divergências de pessoas preocupadas com o imenso risco legal que enfrenta ou que criticam seu mandato na Casa Branca, que terminou pouco depois do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, montado por apoiadores e alimentado pelas falsas teorias de fraude eleitoral. (Fonte: AP)