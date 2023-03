Mundo Míssil russo atinge prédio residencial com crianças na Ucrânia

Os ataques da Rússia à Ucrânia têm mirado civis. Na manhã desta quarta-feira, 22, mísseis russos atingiram um prédio residencial na cidade de Zaporizhzhia. Em segundos, o edifício foi tomado pelo fogo e fumaça em plena luz do dia, deixando apartamentos em chamas.

O projétil acertou o prédio por volta de 12h50 pelo horário local (7h50 no horário de Brasília), onde residiam crianças e adultos. Segundo o prefeito interino da cidade, Anatolii Kurtiev, em entrevista ao jornal ucraniano The Kyiv Independent, 25 pessoas estão feridas e uma não resistiu.

O ataque russo foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Em postagem no Twitter, o líder da Ucrânia compartilhou o vídeo que flagra o momento quando o míssil atingiu o prédio. No registro, é possível ver motoristas acelerarem os carros enquanto pedestres correm na tentativa de escapar da explosão.

A colisão dos mísseis russos no prédio residencial aconteceu horas depois que um ataque de drones em uma escola secundária de Kiev matou quatro pessoas. “A Rússia está bombardeando a cidade com selvageria bestial. O estado terrorista procura destruir nossas cidades, nosso estado, nosso povo”, escreveu o Zelenski em seu canal no Telegram.

Para o líder ucraniano, os frequentes ataques terroristas devem ser encarados como atos de crueldade e não devem ser normalizados como “apenas mais um dia”, nem “na Ucrânia ou em qualquer outro lugar da Europa, ou do mundo. O mundo precisa de maior união e determinação para derrotar o terror russo mais rapidamente e proteger vidas”.