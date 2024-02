Míssil nuclear britânico falha durante teste na costa da Flórida, nos EUA

Um míssil do sistema britânico de dissuasão nuclear, Trident, foi disparado por erro durante um teste, caindo posteriormente no oceano perto da costa da Flórida, nos Estados Unidos. O projétil foi lançado no mês anterior por um submarino nuclear do Reino Unido, segundo informou a mídia local nesta quarta-feira, 21.

De acordo com fontes do Ministério da Defesa do Reino Unido, a ocorrência da “anomalia” durante o teste envolveu o HMS Vanguard. Contudo, as autoridades afirmaram que o sistema de dissuasão nuclear da Grã-Bretanha “permanece seguro, protegido e eficaz”.

Durante procedimentos de rotina, os mísseis utilizados por este tipo de submarinos muitas vezes são carregados com ogivas nucleares, embora não estejam configurados para lançamentos de teste.

Segundo as fontes militares citadas pela mídia local, a falha do míssil parece estar relacionada à natureza do próprio lançamento de teste.

O incidente, que teria ocorrido em 30 de janeiro, foi inicialmente divulgado pelo jornal The Sun, que também disse que o secretário de Defesa, Grant Shapps, estava a bordo do submarino durante o contratempo.

Um problema semelhante ocorreu em 2016, quando outro míssil Trident da frota de armas nucleares da Marinha Real Britânica foi lançado por equívoco durante um teste.