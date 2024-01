Mundo Míssil disparado por Houthis contra navio dos EUA é derrubado na costa do Iêmen

Os militantes Houthi do Iêmen lançaram um míssil, nesta sexta-feira, 26, contra um navio de guerra dos EUA que patrulhava o Golfo de Áden, forçando a embarcação a abater o projétil, disseram autoridades do Comando Central dos militares dos EUA.

O ataque marca a mais recente investida do grupo na sua campanha contra os navios que atravessam o Mar Vermelho e as águas ao redor, o que tem gerado apreensões sobre o comércio global no meio da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Um míssil balístico chegou perto do USS Carney, um destroier da classe Arleigh-Burke que participa das operações americanas para tentar impedir a campanha Houthi desde novembro, segundo as autoridades. Fonte: Associated Press.