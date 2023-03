Míssil disparado da Faixa de Gaza atinge sul de Israel

Um míssil disparado da Faixa de Gaza atingiu neste sábado, 18, o sul de Israel, anunciou o comando militar israelense. O projétil explodiu em uma área aberta, o que disparou sirenes na comunidade Nahal Oz, no leste da Cidade de Gaza. Não há informações sobre pessoas feridas.

A explosão do míssil ocorreu um dia antes de uma reunião de autoridades israelenses e palestinas que ocorrerá no Egito, um esforço do governo dos EUA para conter a violência que ocorre na Cisjordânia e na região leste de Jerusalém há quase 1 ano.