Brasil e Mundo Míssil balístico disparado de território Houthi no Iêmen atinge navio no Mar Vermelho

Um míssil balístico disparado de território controlado pelos rebeldes no Iêmen atingiu um navio cargueiro de bandeira liberiana nesta sexta-feira (15) no Mar Vermelho, perto do Estreito de Bab el-Mandeb, incendiando a embarcação, disse um oficial de defesa dos EUA. O oficial identificou o navio como MSC Palatium III e disse que não está claro se alguém ficou ferido no ataque.

O míssil aparentemente tinha como alvo o Al Jasrah, outro navio cargueiro atingido por um projétil na sexta-feira. O funcionário falou sob condição de anonimato para discutir assuntos de inteligência. A MSC, operadora do navio, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iêmen não reconheceram imediatamente o ataque.

Os ataques intensificam ainda mais a campanha dos rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, que assumiram a responsabilidade por uma série de ataques com mísseis nos últimos dias que falharam por pouco o transporte marítimo no Mar Vermelho e no seu estratégico Estreito de Bab el-Mandeb.

Israel e Hamas

O transporte marítimo global tem sido cada vez mais alvo de ataques, à medida que a guerra entre Israel e o Hamas ameaça tornar-se num conflito regional mais amplo – mesmo durante uma breve pausa nos combates, durante a qual o Hamas trocou reféns por prisioneiros palestinos detidos por Israel. O colapso da trégua e o reinício de uma ofensiva terrestre israelita e de ataques aéreos contra Gaza aumentaram o risco de mais ataques marítimos. Fonte: Associated Press