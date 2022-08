Mundo Ministros do Meio Ambiente do G20 em Bali querem ação climática global

Autoridades de meio ambiente do Grupo das 20 principais nações ricas e em desenvolvimento (G20) se reuniram nesta quarta-feira, 31, na ilha balneária de Bali, na Indonésia, para conversas sobre ação climática e o impacto global da guerra na Ucrânia. No encontro, o ministro do Meio Ambiente da Indonésia, Siti Nurbaya, enfatizou que o mundo já está enfrentando uma crise climática.

Eles discutiram implementar uma contribuição de cada membro do G-20 para combater as mudanças climáticas e sincronizar metas entre países em desenvolvimento e desenvolvidos, informou Siti Nurbaya após a reunião. Segundo ele, foi produzido um acordo conjunto que contempla uma recuperação econômica sustentável, ação climática baseada na terra e no oceano, além de mobilização de recursos para acelerar a proteção ambiental. Ações que supostamente ajudariam a concretizar o acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

“Na verdade, estamos em uma posição de crise climática, não mais apenas mudanças climáticas”, disse Nurbaya. “Devemos trabalhar ainda mais rápido para reduzir as temperaturas globais o mais baixo possível.”

A Indonésia, detentora da presidência do G-20 deste ano, está comprometida em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 41% com assistência internacional até 2030, ou em 29% de forma independente.

O enviado climático dos EUA, John Kerry, estava entre os 17 ministros do Meio Ambiente e autoridades do clima, além de mais de 300 delegados, que participaram das conversas pessoalmente. Autoridades da China, Rússia e Argentina participaram virtualmente da reunião.