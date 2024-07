Ministros de Lula repudiam ataque contra ex-presidente Donald Trump

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiaram no X, antigo Twitter, o atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump. Ele foi alvo de tiros durante um comício eleitoral no Estado da Pensilvânia, ontem, mas passa bem.

“Toda violência política macula a democracia e deve ser condenada duramente. Minha solidariedade ao ex-presidente Trump. Que tristeza, mais esse episódio de violência contra um candidato no curso de sua campanha”, escreveu a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), manifestou “total repúdio ao atentado.” “Como defensor da democracia, digo que a violência jamais será resposta para as transformações que esperamos para o mundo”, afirmou o ex-governador do Piauí.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), afirmou que o ataque contra Trump foi um “atentado contra a democracia” e defendeu o combate à violência política. Já o ministro dos Esportes, André Fufuca (PP), disse que o atentado é “inaceitável” e que o “radicalismo desenfreado não beneficia ninguém.”