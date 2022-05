Ministro ucraniano elogia embargo da UE à Rússia e crítica opositores

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, saudou hoje a decisão da União Europeia de embargar importações de petróleo da Rússia, e disse que, enquanto o país continuar recebendo bilhões de euros por óleo e gás, continuará financiando sua “máquina de guerra”. Em uma declaração por vídeo, Kuleba disse que o governo ucraniano não gostou do atraso para as medidas serem aplicadas, entre seis e oito meses, mas disse que é “melhor do que nada”.

“Se tiver algum país na Europa que continue a se opor ao embargo, haverá boas razões para dizer que tal nação é complacente com os crimes que estão sendo cometidos na Ucrânia, e que está do lado da Rússia”, afirmou o ministro. Alguns estados membros, como Hungria e Eslováquia, vem demonstrando reticências com os planos.

Além disso, Kuleba afirmou que entrada da Ucrânia na UE é questão de guerra ou paz para o bloco. Se a UE avançar com processo de candidatura até junho, enviará mensagem à Rússia de que Ucrânia é parte do bloco, indicou.

Em outro ponto, segundo ele o presidente Volodymyr Zelensky apresentará um plano para a reconstrução, e todo país e empresa poderá fazer uma contribuição. Já para as grandes companhias, apontou que: “todas terão que sair da Rússia em algum momento. Se saírem agora, manterão a reputação. Fazer dinheiro na Rússia não é a melhor opção”.