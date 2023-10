Ministro russo visita Coreia do Norte, após denúncia de transferência de armas

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, visitou a Coreia do Norte nesta quarta-feira, poucos dias após os EUA afirmarem que Pyongyang havia transferido munições à Rússia para uso em guerra contra a Ucrânia. Segundo o governo americano, foram entregues mais de 1.000 contêineres de equipamentos militares e munições à Rússia. De acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, a Coreia do Norte busca tecnologias sofisticadas de armas russas em troca de munições para impulsionar o programa militar e nuclear no país.

O ministro afirmou que a visita é uma oportunidade para discutir a implementação dos acordos que Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, haviam assinado em setembro, na Rússia. Segundo Lavrov, o encontro “histórico” demonstra “o interesse dos países no desenvolvimento de uma cooperação abrangente” e ressalta o apreço do governo russo ao apoio da Coreia do Norte no conflito.

Lavrov deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, durante a visita. Putin também aceitou um convite de visita à Coreia do Norte, mas não há data para que isso aconteça. No início da semana, o ministro havia acompanhado Vladimir Putin em viagem a Pequim, reforçando também o apoio chinês a Moscou.