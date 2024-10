Ministro Mauro Vieira chefiará delegação brasileira no Brics na Rússia; Silveira cancela viagem

Após cancelar sua viagem à Rússia por orientação médica, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, escalou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para chefiar a delegação brasileira na cúpula dos Brics, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O encontro ocorrerá entre os dias 22 e 24 em Kazan, Rússia.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que acompanharia Lula na viagem internacional, decidiu ficar no Brasil.

Lula sofreu um acidente doméstico na tarde do sábado. De acordo com relatos, o presidente, que estava em casa com a primeira-dama Janja, caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a nuca.

Sem perder a consciência, conseguiu se levantar e ir à emergência médica no Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

A equipe médica de plantão deu pontos no local machucado e liberou o presidente para dormir em casa.

Neste domingo, Lula retornou ao hospital e foi avaliado pelo seu médico, Dr. Roberto Khalil, que o orientou a cancelar a viagem internacional em razão da longa distância.

Lula está se recuperando em casa e deve despachar normalmente do Palácio do Planalto ao longo da semana.