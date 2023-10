Ministro do Irã apela por embargo de exportações de petróleo para Israel

O principal diplomata do Irã apelou aos países muçulmanos para que expulsem os seus embaixadores israelenses e lancem um embargo petrolífero a Israel, após uma explosão num hospital na Faixa de Gaza. Os comentários, feitos nesta quarta-feira, 18, pelo ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, marcam a primeira vez que um embargo de petróleo foi discutido enquanto Israel trava guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, após o ataque sem precedentes de 7 de outubro.

“Esperamos que os países islâmicos que têm relações diplomáticas com o regime sionista cortem imediatamente as suas relações e expulsem o embaixador israelense do seu país”, disse Amirabdollahian num vídeo transmitido pela televisão estatal no Irã. “Em segundo lugar, a exportação de petróleo para o país de Israel e qualquer projeto que exista entre qualquer estado islâmico e Israel deve ser interrompido imediatamente”.

Não houve reconhecimento imediato do chamado por parte de Israel, nem de qualquer outra nação. Fonte: Associated Press