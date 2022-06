Ministro de Relações Exteriores confirma telefonema entre Bolsonaro e Putin

O ministro de Relações Exteriores, Carlos França, confirmou ao Broadcast Político que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladmir Putin, conversaram na manhã desta segunda-feira, 27, por telefone.

De acordo com França, além dele e Bolsonaro, estavam presentes no Palácio do Planalto para acompanhar o telefonema os ministros de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e da Agricultura e Pecuária, Marcos Montes. O telefonema não consta da agenda oficial de Bolsonaro.

O chefe do Itamaraty não detalhou o teor da ligação. No entanto, segundo apurou e publicou a reportagem mais cedo, na conversa, Putin garantiu a Bolsonaro o fluxo de fertilizantes ao País. A oferta dos insumos é uma preocupação do agronegócio brasileiro no contexto das sanções impostas a Moscou em razão da guerra com a Ucrânia.