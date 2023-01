Ministro de Israel visita mesquita e enfurece palestinos

O novo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitou nesta terça, 3, a Esplanada das Mesquitas, e irritou militantes palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O Hamas, que controla Gaza, acusou Ben-Gvir – um radical de direita que se aliou ao premiê, Binyamin Netanyahu – de provocar uma escalada de violência na região.

No passado, grupos radicais palestinos responderam com lançamento de foguetes a visitas de autoridades israelenses ao à Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã e o mais sagrado do Judaísmo, localizada na Cidade Velha de Jerusalém, no setor palestino anexado por Israel.

Não muçulmanos podem visitar o local em determinados horários, mas não podem rezar. Nos últimos anos, porém, um número crescente de judeus nacionalistas têm ido à esplanada para fazer orações, o que os palestinos denunciam como provocação.

Ben-Gvir lidera o partido de extrema direita Poder Judaico. Ele foi várias vezes à Esplanada das Mesquitas como deputado e já havia anunciado sua intenção de ir como ministro.

“A Esplanada das Mesquitas é o lugar mais importante para o povo de Israel. Mantemos a liberdade de movimento para muçulmanos e cristãos, mas os judeus também irão ao local e aqueles que fazem ameaças deverão ser tratados com mão de ferro”, disse Ben-Gvir, após a visita.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.