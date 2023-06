Ministro das Relações Exteriores saudita visita Irã para restaurar laços diplomáticos

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita chegou à capital do Irã neste sábado, 17, o último passo na restauração dos laços diplomáticos entre os dois rivais do Oriente Médio, informou a mídia estatal iraniana. O príncipe Faisal bin Farhan foi oficialmente recebido por seu homólogo iraniano, Hossein Amirabdollahian, informou a TV iraniana.

Ele levou uma mensagem do rei saudita ao presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Os dois deveriam se encontrar ainda no sábado, informou a TV iraniana.

Mais tarde, o príncipe Faisal disse que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e o rei Salman convidaram oficialmente Raisi para visitar a Arábia Saudita, de acordo com a transmissão da TV estatal de uma entrevista coletiva conjunta.

A visita ocorre depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitou a Arábia Saudita no início de junho.

Em março, o Irã e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer relações diplomáticas e reabrir embaixadas após sete anos de tensões. A medida gerou ondas de choque no Oriente Médio, especialmente em Israel, o arqui-inimigo do Irã.

Esperava-se que o príncipe Faisal inaugurasse oficialmente a embaixada do reino em Teerã. Até a conclusão da missão, os funcionários trabalhavam em um hotel de Teerã, disse a TV iraniana. Ambas as nações reabriram suas missões diplomáticas nas últimas semanas. Fonte: Associated Press.