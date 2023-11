Ministro da Ucrânia diz que quer transformar país em produtor de armas para o Ocidente

O recém-nomeado chefe da indústria de defesa da Ucrânia diz que está trabalhando incansavelmente para aumentar a produção local de armas e quer transformar o país num centro de produção de armas para o Ocidente. Oleksandr Kamysyhin, ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, disse que a invasão do seu país pela Rússia e a guerra Israel-Hamas que assola o Oriente Médio realçaram a necessidade de os países gastarem nos seus sistemas de defesa.

“Estamos realmente concentrados em fazer da Ucrânia o arsenal do mundo livre”, disse Kamyshin à Associated Press.

Kamyshyn disse que aproximadamente 500 empresas da indústria de defesa da Ucrânia estão contribuindo para os esforços do país para aumentar a produção de armas, a fim de contrariar as tentativas da Rússia de tomar mais território. Entre elas estão 70 fábricas estatais, mais de 200 fábricas principalmente privadas que produzem sistemas não tripulados e mais de 200 empresas do setor privado envolvidas na produção de vários tipos de armamento e munições.

“Estamos focados na produção de todos os tipos de armas e munições e mostramos que podemos testá-los no campo de batalha e melhorá-los durante a guerra”, disse Kamyshin. “Isso é algo com que podemos contribuir para o mundo livre, porque, como podem ver, a indústria de defesa está se tornando cada vez mais importante a nível global.” Fonte: Associated Press