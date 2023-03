Ministro da Defesa de Israel pede adiamento de reforma judicial proposta por Netanyahu

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e vários legisladores da coalizão pediram ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que adiasse uma proposta de reforma judicial, levantando questões sobre se o primeiro-ministro tem os votos necessários para aprovar o plano que dividiu fortemente o país.

Gallant, membro do partido Likud de Netanyahu, pediu no sábado que a coalizão governista pare de avançar com o plano para enfraquecer o judiciário de Israel. Ele afirma que apoia amplamente a reforma judicial, mas que a crise política está ameaçando a segurança do país.

Três outros legisladores do mesmo partido também pediram o adiamento da votação da reforma judicial. Netanyahu planejava trazer uma parte fundamental do plano para votação na próxima semana. Os legisladores não disseram explicitamente que votariam contra o projeto, mas, se o fizessem, o primeiro-ministro não teria votos suficientes para a aprovação da legislação.

Em seu discurso, Gallant disse que o plano abalou os militares de Israel. Dezenas de reservistas israelenses assinaram petições prometendo recusar o serviço militar voluntário caso a revisão seja aprovada, dizendo que não servirão em uma “ditadura” pós-revisão.

A reforma judicial visa dar ao Knesset, assembleia legislativa de Israel, maior controle sobre a nomeação de juízes, restringir a revisão judicial e permitir que os legisladores anulem as decisões da Suprema Corte por maioria simples. A oposição diz que o plano ameaçará a democracia israelense. Fonte: Dow Jones Newswires