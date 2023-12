Ministro da Defesa da Venezuela diz ser ‘provocação’ envio de navio militar britânico à Guiana

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, utilizou as redes sociais para falar sobre o fato de que o Reino Unido enviaria um navio militar para a Guiana, chamando a medida de “provocação”.

“Um navio de guerra em águas a serem delimitadas? E então? E o compromisso com a boa vizinhança e a coexistência pacífica? E o acordo de não ameaçar e usar a força em nenhuma circunstância?”, questionou. “Permanecemos alertas a estas provocações que colocam em risco a paz e a estabilidade do Caribe e da nossa América”, escreveu.

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, concordaram em não utilizar a força “em nenhuma circunstância” para resolver a disputa territorial pela região de Essequibo, rica em petróleo. Os dois países tiveram um encontro no dia 15, em Argyle, no arquipélago caribenho de São Vicente e Granadinas. No começo do mês, Maduro realizou um plebiscito que reivindica a posse da região.