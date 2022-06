Ministro da China diz que relação com os EUA ‘não pode continuar a se deteriorar’

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realizou discurso nesta terça-feira, 31, durante o simpósio “Dr. Kissinger and China-U.S. Relations”. Em sua fala, ele disse que a relação de seu país com os Estados Unidos “não pode continuar a se deteriorar”, mas também afirmou que os EUA buscam “virar ao contrário o relógio da história na questão de Taiwan”, o que para ele no fim minará a paz no Estreito de Taiwan e prejudicará os próprios americanos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse recentemente que seu país ajudaria militarmente Taiwan, caso a China buscasse avançar para anexá-la. Para Pequim, essa é uma questão interna.

Wang Yi disse que é preciso “corrigir nossa percepção estratégica e abandonar a mentalidade de Guerra Fria”, pedindo cooperação bilateral. Segundo a autoridade, a “questão do século” é se EUA e China conseguirão gerir de modo adequado a relação entre as potências. Para o ministro, o quadro atual nas relações é “anormal”, com uma “alta ansiedade” desnecessária dos Estados Unidos.

O simpósio foi realizado online pelo Instituto de Relações Exteriores do Povo da China, segundo o comunicado oficial.