Ministro da Agricultura da Chechênia assume negócios russos da Danone

A Rússia nomeou o ministro da Agricultura da Chechênia, Yakub Zakriev, como o novo chefe dos negócios da Danone no país, A medida aumenta a pressão sobre a empresa de alimentos francesa apenas alguns dias depois que o presidente Vladimir Putin assinou um decreto que efetivamente colocou o negócio sob gestão da Agência Federal de Administração de Propriedades do país, órgão do governo.

Zakriev, que também é vice-primeiro-ministro da Chechênia, substituiu Charlie Victor Henricus Cappetti como chefe dos negócios russos da Danone, informou a agência de notícias estatal Tass. A Danone não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na terça-feira (18), a mídia russa também noticiou que Taimuraz Bolloev administraria a Baltika Breweries, o negócio russo da cervejaria dinamarquesa Carlsberg que também foi alvo do decreto de Putin. Um porta-voz da Baltika Breweries confirmou para o The Wall Street Journal a nomeação de Bolloev .

A Carlsberg confirmou nesta quarta-feira, 19, em comunicado, que não detém mais o controle da administração ou das operações da Baltika. “A mudança na administração da Baltika Breweries foi feita sem o conhecimento ou aprovação do Carlsberg Group”, disse a empresa.

Putin assinou um decreto no domingo (16) para assumir o controle dos ativos da Danone e da Carlsberg no país. A medida é uma das respostas mais drásticas à fuga de empresas ocidentais da Rússia após a invasão da Ucrânia pelo país.

As últimas apreensões vão de encontro a um decreto assinado por Putin em abril, em resposta às ações hostis dos governos que impuseram uma enxurrada de sanções a Moscou. Também em abril, a Rússia já havia assumido o controle das concessionárias pertencentes à alemã Uniper e à finlandesa Fortum, além do consórcio internacional por trás projeto de petróleo e gás natural Sakhalin-2 no Extremo Oriente da Rússia, que contava com empresas como Shell e Mitsubishi entre seus acionistas. Fonte: Dow Jones Newswires.