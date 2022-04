Ministra alemã anuncia expulsão de ‘número significativo’ de diplomatas russos

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou em comunicado nesta segunda-feira, 4, a expulsão de um “número significativo” de diplomatas da Rússia do país. A decisão foi tomada após a divulgação das imagens em Bucha, na Ucrânia, que mostravam a “brutalidade inacreditável da liderança russa e daqueles que seguem sua propaganda”.

A autoridade disse temer que imagens similares possam surgir de muitos outros locais da Ucrânia com presença de tropas russas. Além disso, o governo alemão ameaça “apertar” as sanções contra a Rússia por sua atuação militar no vizinho.

A ministra diz que os diplomatas russos são “indesejáveis”, por trabalharem no dia a dia “contra nossa liberdade e contra a coesão de nossa sociedade aqui na Alemanha”. Acusa ainda o trabalho deles de ser “uma ameaça para aqueles que procuram se abrigar conosco”, dizendo que isso não será mais tolerado.

A Alemanha diz que começará a preparar mais reações ao fato com seus parceiros. “Nós apertaremos mais as sanções existentes contra a Rússia e aumentaremos de modo resoluto nosso apoio às Forças Armadas ucranianas e também para fortalecer a Otan no flanco leste”, referindo-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).