Minha reunião com presidente Xi, da China, foi ‘extraordinária’, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou em seu Twitter que teve uma reunião “extraordinária” com o presidente da China, Xi Jinping. Os líderes se encontraram na cúpula do G20, que aconteceu na Argentina no último fim de semana.

“As relações com a China deram um GRANDE passo à frente! Coisas muito boas acontecerão”, afirmou o republicano na rede social. “Estamos lidando com uma grande força, mas a China também tem muito a ganhar quando e se um acordo for concluído”, acrescentou.