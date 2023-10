Militares de Israel dizem que conseguiram retomar controle de fronteira com a Faixa de Gaza

Militares de Israel disseram nesta terça-feira, 10, que conseguiram “restaurar o controle total” sobre a fronteira com a Faixa de Gaza. Nenhum integrante do Hamas conseguiu entrar em Israel desde a noite da véspera, de acordo com o porta-voz do Exército israelense, Richard Hect.

Hect afirmou também que os militares atacaram centenas de alvos do Hamas em Gaza. Na manhã desta terça, aviões de guerra israelenses bombardearam o centro da cidade, onde estão localizadas bases do movimento terrorista.

O porta-voz afirmou também que os moradores da região estavam sendo notificados nas redes sociais antes do começo dos ataques para que deixassem suas casas.

Richard Hect sugeriu ainda que os palestinos tentassem sair pela passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza a Península do Sinai, no Egito. Fonte: Associated Press.