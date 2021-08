Mundo Militantes islâmicos matam 15 soldados no Níger

Militantes islâmicos que atuam na fronteira entre o Níger e Burkina Faso mataram ao menos 15 militares nigerinos em uma emboscada na noite de sábado. Outros sete militares ficaram feridos e seis estão desaparecidos. Uma operação militar foi lançada para buscar os militares com paradeiro indefinido.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.