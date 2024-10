Brasil e Mundo Milhares de migrantes do México partem para EUA semanas antes da eleição

Um grupo de cerca de 2 mil migrantes deixou a fronteira sul do México neste domingo, 20, esperando chegar ao norte do país e, finalmente, aos Estados Unidos. A peregrinação ocorre às vésperas da eleição presidencial dos Estados Unidos, na qual a imigração tem sido uma questão fundamental.

Tanto a falta de empregos no sul do México, devido a uma nova onda de estrangeiros chegando, quanto o atraso nos agendamentos de asilo nos EUA motivaram mais grupos de migrantes a deixar a região no mês passado.

Esse grupo que saiu neste domingo do México é o terceiro e o maior desde o início da administração da nova presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que até agora não fez nenhuma mudança nas políticas de imigração estabelecidas por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador.

Grupos de 800 e 600 migrantes deixaram a região no início de outubro. Fonte: Associated Press