Milhares de alemães protestam contra expansão de minas de carvão

Milhares de pessoas foram às ruas da Alemanha neste sábado, 14, para protestar contra a limpeza e demolição de uma vila abandonada no oeste do país, chamada Luetzerath, que deve abrir caminho para a ampliação de uma mina de carvão. Os organizadores disseram que cerca de 35 mil pessoas participaram, enquanto a polícia estimou 15 mil manifestantes.

A ativista climática sueca Greta Thunberg participou e disse que a questão importa para além da Alemanha. “Se um dos maiores poluidores, como a Alemanha, e um dos maiores emissores históricos de CO2 está fazendo algo assim, é claro que isso afeta mais ou menos a todos – especialmente aqueles que mais sofrem com a crise climática”.

Luetzerath se tornou uma causa emblemática para os críticos dos esforços climáticos da Alemanha. Ambientalistas dizem que demolir a vila para expandir a mina Garzweiler resultaria em enormes quantidades de emissões de gases de efeito estufa. Já o governo e a empresa de serviços públicos RWE argumentam que o carvão é necessário para garantir a segurança energética do país.

Os governos regional e nacional, ambos incluindo o ambientalista Partido Verde, chegaram a um acordo sobre o tema no ano passado, permitindo a destruição da vila abandonada em troca do fim do uso de carvão até 2030, em vez de 2038.